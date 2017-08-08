بالفيديو.. مواطنة تبادر بتنظيف حديقة عامة مع الأطفال - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يُظهر الفتيات والأطفال وهم يقومون بجمع القمامة التي تركها الزوار خلفهم في الحديقة.

وكانت مواطنة بادرت بتنظيف إحدى الحدائق مع مجموعة من قريباتها بعد أن ترك الزوار عدداً من المخلفات، وتفاعل العديد من العوائل مع المبادرة.

وشاركت مجموعة من المواطنات السعوديات والأطفال، في حملة تطوعية لتنظيف إحدى الحدائق العامة، في خطوة تعبّر عن مدى أهمية المشاركة في برامج التطوع، والدعوة إلى العمل، وإشراك وجذب الشباب والأطفال وحتى النساء للتطوع.

وقالت إنها تأثرت بأحمد الشقيري ويحاولن تنظيف الحديقة التي تكاثرت فيها مخلفات الزوار وعند تنظيف الحديقة وجدت مبلغ خمسين ريالاً وتم إعطاؤها إلى عامل النظافة ويبدو في نهاية المقطع الحديقة نظيفة من مخلفات الزوار.