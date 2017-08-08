وزير الشباب الحوثي يعترف باحتجاز الرئيس هادي - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

اعترف وزير حوثي في حكومة الانقلابيين غير المعترف بها، بتحريضه على قتل الرئيس اليمني الشرعي عبدربه منصور هادي أثناء محاصرة منزله من قبل ميليشيات الحوثي عقب اجتياحها للعاصمة صنعاء في سبتمبر 2014.

وقال ” حسن زيد ” وزير الشباب والرياضة في حكومة الانقلابيين، أنه نصح صالح الصماد (قيادي حوثي كبير يرأس حاليا ما يسمى المجلس السياسي الأعلى المشكل مناصفة مع شريكهم الوحيد في الانقلاب المخلوع صالح)، عندما حدثت المواجهة مع حراسة هادي عام 2014، بقتله أو احتجازه (هادي) ومنع خروجه من منزله.

وأضاف زيد الذي يصفه البعض بـ ” الحبر الأعظم للحوثيين ” ، في منشور كتبه أمس الاثنين، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ” الصورة كانت واضحة عندي، خروجه سيسبب الكوارث وهذا ما يحدث” .