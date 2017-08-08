خليجي يستدرج وافدة إفريقية لممارسة الرزيلة عقب خداعها بالحضور للدراسة - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تعرضت وافدة إفريقية، للنصب عليها من قبل عدد من الوافدين بالكويت، حيث خدعوها للقدوم الى الكويت للدراسة، ثم أجبوها على العمل بائعة هوى وخادمة.

وتعود الواقعة، عندما تقدمت وافدة إفريقية ببلاغ إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية بالكويت، تؤكد به تعرضها للنصب والأحتيال وإجبارها على ممارسة الرزيلة، رغم حضورها من بلدها للدراسة.

وقال مصدر أمني كويتي لصحف محلية، إن الوافدة قالت في شكواها إنها قامت بدفع مبلغ 2500 دولار لأشخاص من بلدها من أجل استكمال دراستها الجامعية في البلاد، وعند وصولها إلى أرض المطار قام شخص باصطحابها إلى منزله وإرغامها على العمل خادمة، كما قام أيضاً بالتحرش بها ومحاولة الاعتداء عليها.

وتبين أن الشخص هو الكفيل وهو من الجنسية الخليجية، وبعد مرور الوقت قام أحد الأشخاص الأفارقة بنقل المجني عليها إلى شقة في إحدى مناطق محافظة الأحمدي، وعند التلاسن معه رفضت العمل لديه فأبلغها بأنه قام بشرائها مقابل 20 ديناراً من الكفيل لممارسة الرذيلة، الأمر الذي دفع المجني عليها إلى الهرب والالتجاء إلى السفارة.

وبتكثيف التحريات من قِبل المحققين تم تحديد هوية الكفيل الخليجي، الذي اتضح أنه قام بجلب 4 وافدات من الجنسية الإفريقية عن طريق أحد البرامج دون اللجوء إلى مكاتب الخدم المصرح لها بمبلغ 400 دينار.

وأردف المصدر أن رجال المباحث تمكنوا من ضبط الوافد الإفريقي الذي قام بنقل الوافدة وساوم السفارة لاسترجاع جواز سفرها مقابل 2000 دولار، وتم ضبطه واعترف بأنه قام بنقل المجني عليها إلى شقة بمنطقة الفحيحيل، وأن المجني عليها تم استقدامها بطريقة غير مشروعة وإيهامها باستكمال دراستها.