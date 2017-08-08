هبوط أسعار النفط مع اجتماع " أوبك " - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

هبطت أسعار النفط وسط توقعات ضعيفة لنتائج اجتماع اللجنة الفنية لـ ” أوبك ” الذي ينعقد الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي في أبو ظبي، ومع ترقب صدور بيانات حول مخزونات الخام لدى الولايات المتحدة.

وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام ” برنت ” القياسي تسليم أكتوبر الأول بنسبة 0.30% إلى 52.22 دولار للبرميل، وتراجع خام ” نايمكس ” الأمريكي تسليم سبتمبر بنسبة 0.25% إلى 49.27 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:04 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

وتزامن ذلك مع تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية- بنسبة 0.10% إلى 93.34 نقطة، وهو ما شكل تخفيفًا للضغوط على أسعار السلع ومن بينها النفط.