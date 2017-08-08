العجيري يدشن مهرجان العسل الثالث بالنماص - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح (صدى):

قام سعادة محافظ النماص الأستاذ عبدالله بن عايض العجيري وبحضور رئيس بلدية النماص ومدير فرع الزراعة بالمحافظة عصر هذا اليوم الاثنين، بتدشين مهرجان العسل الثالث بالسوق الشعبي ، وذلك بحضور حشد كبير من السياح والأهالي ومنتجي العسل، حيث تعد هذه الفعالية إحدى فعاليات برامج مهرجان صيف النماص .

وقد تجول ” العجيري ” والوفد المرافق له داخل أروقة السوق واطلع على ما ضمه من أنواع العسل والمنتوجات خلال العام ، كما استمع لشرح من بعض النحالين عن أنواع العسل المعروضة بالمهرجان ، والتي من أبرزها عسل السدرة، والشوكة، والمجرة، والسمرة .

الجدير بالذكر أن محافظة النماص تتميز بإنتاجيتها الكبيرة للعسل حيث تشتهر بكثرة الغابات والأشجار المثمرة التي أسهمت في تنوع العسل وكثرته .