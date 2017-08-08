العجيري يدشن مهرجان العسل الثالث بالنماص - صحيفة صدى الالكترونية

العجيري يدشن مهرجان العسل الثالث بالنماص
قام سعادة محافظ النماص الأستاذ عبدالله بن عايض العجيري وبحضور رئيس بلدية النماص ومدير فرع الزراعة بالمحافظة عصر هذا اليوم الاثنين، بتدشين مهرجان العسل الثالث بالسوق الشعبي ، وذلك بحضور حشد كبير من السياح والأهالي ومنتجي العسل، حيث تعد هذه الفعالية إحدى فعاليات برامج مهرجان صيف النماص .
وقد تجول ” العجيري ” والوفد المرافق له داخل أروقة السوق واطلع على ما ضمه من أنواع العسل والمنتوجات خلال العام ، كما استمع لشرح من بعض النحالين عن أنواع العسل المعروضة بالمهرجان ، والتي من أبرزها عسل السدرة، والشوكة، والمجرة، والسمرة .
الجدير بالذكر أن محافظة النماص تتميز بإنتاجيتها الكبيرة للعسل حيث تشتهر بكثرة الغابات والأشجار المثمرة التي أسهمت في تنوع العسل وكثرته .
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