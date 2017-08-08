بالفيديو.. آكلات لحوم تُهاجم مراهق وتنبش قدمه - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

تعرض مراهق يٌدعى سام كانيزاي 16 عاماً ، للهجوم من قٍبل آكلات لحوم ، حيث أمعنت نهشاً في قدميه بأحتراف لدرجة لم تجعله يشعر بوجودها وهي تأكل في لحمه ، أثناء سباحته بأحد شواطئ مدينة ملبورن الأسترالية .

وتعود الواقعة عندما كان سام كانيزاي واقفاً في مياه الشاطئ لبعض الدقائق، وعند خروجه منه وجد نفسه مضرّج القدمين النازفتين بالدم، فنقله رواد للشاطئ إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، ولم يتعرف الأطباء عن سبب إصابته .

فتسلح والده وبعض أصدقائه بشبكة صيد وقطع من اللحم الطازج أحضرها في الليلة التالية، ثم عاد إلى الشاطئ، وفيه عثر على مخلوقات بالمئات ، واعتقد أنها كانت “الآكلة” لحم قدمي ابنه، فنقل بعضاً منها إلى المستشفى، حيث أجروا عليها اختبارات لتحديد نوعها، واستعانوا ببعض خبراء علم الأحياء.

من العلماء بروفسور ريتشارد رينا، وهو أستاذ علوم الأحياء في جامعة Monach الأسترالية، والذي ذكر أن ما حدث للمراهق نادر”وقد يكون تعرض للدغات “قمل البحر” في الشاطئ” شارحاً أن بقاءه في الماء لفترة طويلة بعد تعرضه للدغ “جعله لا يشعر باللدغات في قدميه نتيجة لبرودة الماء” كما قال.

إلا أن البروفسور رينا كان مخطئاً، والوحيد الذي كشف عن نوع تلك “الآكلات” هو بروفسور آخر، ولكن من “جامعة نيو ساوث ويلز” الأسترالية، وهو أليستير بور، الذي وجد أن تلك الحشرات المائية “ليست قمل البحر، بل مزدوجات الأرجل” أو AMPHIPODA كما يسميها علماء الأحياء البحرية.

الحشرة صغيرة جداً، بحجم يصل إلى ملليمتر واحد، وأكبرها 3 سنتيمترات، وهي من النوع النبّاش بحثاً عن بقايا أسماك وحيوانات ميتة لتقتات منها، وفقاً لما تم الاعلان عنه في سيرتها الذاتية. أما طبقها المفضل فهو اللحم الأحمر، وتقبل عليه متى توافر لها كما يقبل العطشان في الصحراء على الماء.