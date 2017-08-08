⁠⁠⁠⁠⁠قوات التحالف تُسقط صاروخا باليستيا تجاه المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

نشر : منذ 1 ساعة 1٬279 2 الاخبار المحلية قوات التحالف تُسقط صاروخا باليستيا تجاه المملكة طلال الغامدي(صدى): أسقطت قوات التحالف العربي صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيات الحوثي تجاه المملكة،اليوم الثلاثاء. وأفادت مصادر مطلع أن الصاروخ أطلق من حجة وسقط في المياه الدولية جنوب البحر الأحمر. الوسوم:البحر الأحمر, التحالف, العربي, المملكة, قوات التحالف
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31598 ] نشر منذ 1 ساعة
الحمد لله ,,
,, اللهم سدد رمينا وانصر جنودنا ، واخزي اللهم اعدائنا , آمين ,,
النخيش[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 42 دقيقة
اللهما احم المملكه من الاعداء والكارهين لبلاد الحرمين وقبله المسلمين وحصن الاسلام اللذين كثرو حولنا ويحقدون عليها ويريدون لها الشر وانصرنا عليهم ياكريم واهزمهم ورد كيدهم في صدورهم