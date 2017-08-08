⁠⁠⁠⁠⁠قوات التحالف تُسقط صاروخا باليستيا تجاه المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أسقطت قوات التحالف العربي صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيات الحوثي تجاه المملكة،اليوم الثلاثاء.

وأفادت مصادر مطلع أن الصاروخ أطلق من حجة وسقط في المياه الدولية جنوب البحر الأحمر.