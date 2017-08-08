أمانة نجران تسمح للمطابخ بذبح الأضاحي مؤقتاً وفق الشروط الصحية - صحيفة صدى الالكترونية

راشد آل شريه(صدى):

وافقت أمانة منطقة نجران ممثلة في إدارة الرقابة الشاملة, بالسماح للمطابخ الراغبة في ذبح الأضاحي من يوم عيد الأضحى المبارك إلى آخر أيام التشريق لهذا العام, وفق الاشتراطات الصحية، انطلاقاً من رغبة الأمانة بالتسهيل على المواطن والمقيم وتخفيف الضغط على المسالخ ونقاط الذبح.

وأوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة هادي آل قريع, أنه يشترط للسماح أن تكون رخصة المطبخ سارية المفعول، مع توفير طبيب بيطري مؤهل للكشف على الذبائح قبل وبعد الذبح، واستيفاء الاشتراطات الصحية الخاصة بالمطابخ، والحرص على النظافة الدائمة وتوفير العدد الكافي من الآليات والمعدات اللازمة لجمع ونقل المخلفات والنفايات الصلبة والسائلة، مبيناً أنه في حالة عدم توفر ذلك يجب التعاقد مع إحدى المؤسسات المتخصصة بنقل مخلفات المسالخ والتخلص منها في الأماكن المعدة لذلك، بالإضافة إلى أخذ التعهُّد على صاحب المطبخ بالالتزام بعدم الذبح بعد انتهاء فترة السماح.

من جهته, أكد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي للأمانة عبدالله آل فاضل, أن فرق الرقابة الشاملة ستقوم بجولات ميدانية للتحقق من حسن الأداء ومجازاة المخالفين وفق الأنظمة والتعليمات.