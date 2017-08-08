بدء استقبال تصاريح ذبح الأضاحي بشروط - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

أعلنت أمانة منطقة الرياض عن بدء استقبال طلبات الحصول على تصاريح مؤقتة للذبح في المطابخ خلال موسم عيد الأضحى المبارك لعام 1438.

وأشارالدكتور فلاح بن عبدالله الدوسري المدير العام للإدارة العامة لصحة البيئة في أمانة منطقة الرياض أن الحصول على تصاريح مؤقتة لذبح الأضاحي، يكون في مقر الإدارة في حي المروج بجوار سوق الشمال للخضار والفاكهة ،لافتاً إلى أن آخر موعد لتلقي طلبات تصاريح الذبح المؤقت في المطابخ بتاريخ 2/ 12/ 1438هـ.

وأوضح الدكتور ” الدوسري ” إلى أن منح تصاريح الذبح المؤقت يتطلب توافر عدد من الشروط؛ منها وجود ترخيص للمنشأة ساري المفعول، واستيفاء جميع الاشتراطات الصحية والفنية للمنشأة، وحصول جميع العاملين بالمطبخ على شهادات صحية سارية المفعول، والتقيد بالزي الموحد، ومنع ذبح إناث الأغنام التي يقل عمرها عن خمس سنوات،وغيرها من الشروط الأخرى.