مهرجان بدر الجنوب السياحي الأول يواصل فعالياته - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

يواصل مهرجان بدر الجنوب السياحي الأول فعالياته في بمنتزه الأمير مشعل بن سعود بالمحافظة، وذلك من خلال الخيمة التراثية، ومسرح الطفل والأسرة، والفنون الشعبية، والمسابقات الرياضية والثقافية .

وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران صالح محمد آل مريح أن فعاليات مهرجان بدر الجنوب جاءت شاملة ومتنوعة للعديد من البرامج والأنشطة التي تلبي رغبات شرائح المجتمع المختلفة وتسهم في تحقيق الترفيه والاستمتاع لجميع الزوار ومرتادي المهرجان من خلال تنفيذ حزمة من الفعاليات الثقافية والترفيهية، مبيناً أن الطقس الرائع في محافظة بدر الجنوب وتعدد الفعاليات وموقع المهرجان جعلت الزوار لاينقطعون عن المهرجان طوال فترات اليوم المتاحة للزيارة .