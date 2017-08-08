جامعة الإمام تختتم فعاليات النوادي الصيفية غدًا - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

تختتم جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية غداً فعاليات النوادي الصيفية بالجامعة والبالغ عددها أكثر من (50) نادياً صيفياً في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى نادي للطلاب بالمدينة الجامعية ونادي للطالبات في مدينة الملك عبدالله للطالبات؛ شملت مناشطها عدد من البرامج التربوية والتعليمية والفكرية والترفيهية.

وأشاد معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عضو هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة العليا للنوادي الصيفية الدكتور الشيخ سليمان بن عبدالله أبا الخيل، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة، لفعاليات النوادي الصيفية بالجامعة لعام 1438هـ.

وقال معالي مدير الجامعة : إن رعاية سموه لهذه الفعالية تأتي في إطار دعمه لمناشط الشباب وكل ما يدعم ويتناغم مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 والتي تركز على عنصر الشباب وتركز على تدريبهم وتأهيلهم واحتوائهم وخلق فرص لهم لقضاء وقت يعود عليهم وعلى مجتمعهم بالفائدة.

وأكد الدكتور أبا الخيل، أن هذه النوادي الصيفية وغيرها من مناشط الجامعة تحظى بدعم واهتمام الحكومة الرشيدة في سبيل احتواء الشباب بما يفيدهم وينفعهم في أمور دينهم ودنياهم، مشيراً إلى أن النوادي الصيفية سجلت حضوراً وإقبالاً كبيراً وتفاعلاً ملحوظاً وهي تشكل بيئة موثوقة جاذبة ممتعة تجمع بين الترفيه والمتعة والفائدة والرسالة الهادفة التي تركز على ما ينمي لدى المشاركين الولاء والانتماء لهذا الدين ولهذا الوطن ويحميهم بإذن الله من الجماعات والتنظيمات و أفكار الغلو والتطرف التي تستهدف الشباب في هذا الوقت.

وأعرب أبا الخيل، عن شكره لوكيل الجامعة لشؤون المعاهد العلمية نائب رئيس اللجنة العليا للنوادي الصيفية الدكتور إبراهيم بن محمد قاسم الميمن، ووكيل الجامعة لخدمة المجتمع وتقنية المعلومات الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الصغير، وأعضاء اللجان المشرفة على النوادي الصيفية في الجامعة والعاملين في وحداتها على جهودهم في إنجاح هذه النوادي وتميزها.