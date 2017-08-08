تعرف على الدولة الأولى عالمياً في معدل الخيانة الزوجية - صحيفة صدى الالكترونية

تعرف على الدولة الأولى عالمياً في معدل الخيانة الزوجية
كشفت دراسة بريطانية نشرها مركز “ Dr Felix ” المتخصص في تقديم خدماته عبر الإنترنت ، أن الأزواج في الدنمارك لا يلتزمون بعهد الزوجية وبنسبة غير معقولة ، وهم الأكثر خيانة بالعالم.
وأشارت الدراسة ، إلى أن الباحثين توصلوا إلى هذه النتيجة من خلال البحث في الدراسات العلمية وغير العلمية التي تركز على السلوك الجنسي للأزواج من أجل الوصول لهذه النتائج، خلال مدة 3 أشهر.
وقالت الدراسة ، إن 46 في المئة من الرجال في الدنمارك أقروا بأنهم مارسوا علاقات جنسية خارج إطار الزواج، وبالنسبة إلى دولة لا يتعدى عدد سكانها 5 ملايين يعني أن أكثر من مليونين يقومون بذلك.
وحلت النرويج في المرتبة الثانية بنسبة وصلت إلى 41 في المئة، وثالثا جاءت آيسلندا بنسبة 39 في المئة ثم فنلندا بنسبة 36 في المئة.
وفي المعدل فإن 4 من أصل 10 أزواج في الدول الإسكندنافية خانوا زوجاتهم ولو لمرة واحدة على الأقل.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31589 ] نشر منذ 49 دقيقة
استغفر الله ,,
دلوعة الرياض[ عدد التعليقات: 34 ] نشر منذ 17 دقيقة
ابو محمد احس اني ارتحت لك ,, تتزوجني ؟؟
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31589 ] نشر منذ 15 دقيقة
العبي بعيد عن ابو محمد ,,
الحربي[ عدد التعليقات: 291 ] نشر منذ 15 دقيقة
بسم الله الرحمن الرحيم
الصراحة راحة، ان كانكم يالهولنديين تستمتعون بخيانة زوجاتكم ، يجب أن تعلموا أن العرب خانوا اوطانهم ولازالت
الخيانة مستمرة والدول العربية تنهار واحدة تلو الاخرى ، والمسلمين خانوا وشوهوا الدين الإسلامي بالإرهاب
والنفاق ولازالت الخيانة تسري في دمائهم.
مع وافر المحبة.
جَےـنٌےـحًےـ ٱلخٌےـيّےـٱل[ عدد التعليقات: 10119 ] نشر منذ 11 دقيقة
طيب انتم هناك كلكم خونه من الطرفين
اول فتنه حلت في بني اسرائيل هي 👈النساء
لذلك عزيزتي المرأه توقعي الخيانه في وقت😊
وانتي بماانك كافره 👈خونيه عادي يعني ليس بعد الكفر ذنب 😂
الرعد[ عدد التعليقات: 844 ] نشر منذ 10 دقائق
انت ماحصلتي الا ابو محمد -عمدة الصحيفه وذئب ياكلها بدمها -خليك بعيد عن العمد-
الرعد[ عدد التعليقات: 844 ] نشر منذ 8 دقائق
للعلم الخيانه لايحكمها الدين فقط لدى البشر وان كانت محرمه لدى المسلمين-الا انها في الديانات الاخرى تعتبر من الاخلاق والوفاء بالوعد بينهم-