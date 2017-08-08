تعرف على الدولة الأولى عالمياً في معدل الخيانة الزوجية - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

كشفت دراسة بريطانية نشرها مركز “ Dr Felix ” المتخصص في تقديم خدماته عبر الإنترنت ، أن الأزواج في الدنمارك لا يلتزمون بعهد الزوجية وبنسبة غير معقولة ، وهم الأكثر خيانة بالعالم.

وأشارت الدراسة ، إلى أن الباحثين توصلوا إلى هذه النتيجة من خلال البحث في الدراسات العلمية وغير العلمية التي تركز على السلوك الجنسي للأزواج من أجل الوصول لهذه النتائج، خلال مدة 3 أشهر.

وقالت الدراسة ، إن 46 في المئة من الرجال في الدنمارك أقروا بأنهم مارسوا علاقات جنسية خارج إطار الزواج، وبالنسبة إلى دولة لا يتعدى عدد سكانها 5 ملايين يعني أن أكثر من مليونين يقومون بذلك.

وحلت النرويج في المرتبة الثانية بنسبة وصلت إلى 41 في المئة، وثالثا جاءت آيسلندا بنسبة 39 في المئة ثم فنلندا بنسبة 36 في المئة.

وفي المعدل فإن 4 من أصل 10 أزواج في الدول الإسكندنافية خانوا زوجاتهم ولو لمرة واحدة على الأقل.