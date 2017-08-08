وصول ٣١٠ ألف حاج إلى المدينة المنورة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة لأداء فريضة الحج لهذا العام 1438هـ, 145ر310 حاجا وفق الإحصائية اليومية التي أعلنتها المؤسسة الأهلية للإدلاء بالمدينة المنورة .

وأوضحت وحدة الإحصاء والتقارير بالمؤسسة, أن عدد الحجاج الذين قدموا لطيبة الطيبة أمس, بلغ 203ر33 حاجا، فيما غادرها لمكة المكرمة 805ر26 حجاج, في حين بلغ المجموع الكلي للمغادرين حتى تاريخه 589ر102 مسافرا ، مبينة أن أكثر جنسية متواجدة في المدينة المنورة الجنسية الإندونيسية وعددهم 372ر58 حاجا, بينما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى مساء أمس 207ر529 حجاج مقارنة مع المتبقين لنفس اليوم من حج العام الماضي 1437هـ وعددهم 185ر818 حاجا .