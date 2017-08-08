للشهر الـ 15 على التوالي المملكة تحقق فائضاً تجارياً - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

سجل الميزان التجاري السعودي فائضا للشهر الـ 15 على التوالي، بنحو 18.8 مليار ريال خلال شهر مايو الماضي، بعد أن بلغت الصادرات 62.4 مليار ريال، مقابل واردات بنحو 43.7 مليار ريال.

جاء الفائض في الميزان التجاري بفضل تراجع الواردات السلعية غير النفطية بنسبة 9.8 في المائة في مايو الماضي، لتبلغ 14.95 مليار ريال، مقابل 16.57 مليار ريال في مايو 2016، وذلك إضافة إلى ارتفاع قيمة الصادرات النفطية، بنسبة 1.9 في المائة (1.6 مليار ريال)، لتبلغ 47.5 مليار ريال في مايو 2017، مقابل 46.6 مليار ريال في الفترة نفسها 2016، بزيادة قيمتها 910 ملايين ريال.