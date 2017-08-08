صحفية تحصل على أعلى تعويض طلاق في العالم - صحيفة صدى الالكترونية

صحفية تحصل على أعلى تعويض طلاق في العالم
سجلت الصحافية الروسية داشا زوكوفا رقم قياسي جديد في عالم تعويضات ما بعد الزواج، إذ يتوقع أن يصل التعويض الذي ستحصل عليه عن السنوات العشر التي قضتها في كنف الملياردير الروسي وإمبراطور المال والأعمال رومان أبراموفيتش إلى 7 مليارات جنيه استرليني (9.1 مليار دولار)، وهو ما سيعني أن تعويض الطلاق لهذه الصحافية الشابة سيكون الأعلى في العالم على الإطلاق، إذ لم يسبق أن حصلت مطلقة على مثل هذا المبلغ من زوجها.
وكان قد أعلن أبرافوميتش انفصاله عن زوجته زوكوفا بعد زواج استمر 10 سنوات ورغم أنها أنجبت له طفلين، إلا أنهما أعلنا أنهما سيواصلان العمل سوياً من أجل إنجاح الأعمال التي يمتلكانها، ومن أجل تربية أطفالهما أيضاً.
وتعمل زوكوفا رئيس تحرير لمجلة يمتلكها طليقها أبراموفيتش، فيما تبلغ هي من العمر 36 عاماً بينما يبلغ هو من العمر 50 عاماً. أما إعلان #الطلاق فيأتي بعد أيام قليلة من ظهور أبراموفيتش في مناسبة اجتماعية بدون زوجته بمدينة سان بطرسبرغ، وهو ما أثار حملة كبيرة من التساؤلات والجدل وانتهت بإعلان الطلاق بينهما.
يشار إلى أن زوكوفا هي الزوجة الثالثة لرجل الأعمال المعروف أبراموفيتش، أما زوجته الثانية فحصلت على تعويض بعد طلاقها منه بلغ 150 مليون جنيه استرليني، وكان ذلك في العام 2007، أي قبل عشر سنوات، وكان ذلك الرقم هو الأعلى على مستوى العالم في ذلك الحين من بين كل قضايا الطلاق التي شهدها العالم، فيما يتوقع أن يسجل طلاق أبراموفيتش الجديد رقماً قياسياً جديداً في هذا المجال.
دلوعة الرياض[ عدد التعليقات: 34 ] نشر منذ 1 ساعة
وينه ذاا انا مستعدة اتزوجه سااعه ويعطيني مائة الف ريال بس … ماا ابي ملااين …
الرعد[ عدد التعليقات: 844 ] نشر منذ 1 ساعة
انت طلبك اغلى منها يادلوعة الرياض -هي لها معه عشر سنوات وطلبت المبلغ اعلاه وانت في ساعه مائة الف-
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 1604 ] نشر منذ 56 دقيقة
تعوذي من إبليس و إذكري الله يا دلوعة الرياض .
وإن شاء الله تتزوجين الزوج الصالح وتبقين معه طول العمر .
ولا تحتاجين تعويض طلاق .
دلوعة الرياض[ عدد التعليقات: 34 ] نشر منذ 54 دقيقة
رعوودي اشفيك علي ,, سااعه يااقلبي بس حسد لاحول .. انتم كذاا يالرجااجيل شعب حسوود ,,,
دلوعة الرياض[ عدد التعليقات: 34 ] نشر منذ 53 دقيقة
هههه جااك رااعي الدتسن مطفي الأنواار ,, طيب تتزوجني ؟؟؟
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31589 ] نشر منذ 47 دقيقة
إيزي كوم إيزي قو >>>>>>>
الرعد[ عدد التعليقات: 844 ] نشر منذ 44 دقيقة
والله مو حسد ولا لو علي اتمنى لك مليون في نص ساعه -ادري فتحة الباب ماهي سهله-بس ساعه مئة الف-لو ليله هااااا هاااا-
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 1604 ] نشر منذ 42 دقيقة
متزوج يا دلوعة الرياض ومالي غناتن عن ام ورعاني .
تراني والله دعيت لِك من قلبي والله يوفقك .
والددسن انواره والعه ليل ونها ر على الخط .😅😅.
الرعد[ عدد التعليقات: 844 ] نشر منذ 40 دقيقة
قووول تم ياراعي الدددسن- خل الددسن مقدم وكمل عليه باقي المائة الف-
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 1604 ] نشر منذ 31 دقيقة
هههههه. ياخوي الرعد الددسن عندي غالي علي قلبي .❤️️.
وانا ادري إختنا دلوعة الرياض تمزح .😄☺️😅.
دلوعة الرياض[ عدد التعليقات: 34 ] نشر منذ 28 دقيقة
خلااص ابي اتزوج ارحموني ,, المهر 500 ريال فقط . هااه هل من جااد ومسياار عاادي نقبل , العمل ممرضة بمستشفى القوات المسلحة بالرياض ,, سبق لي الزوااج مره وااحده فقط مكثت معه ست اشهرر ,, والخط مدعووس ياارعوودي لاتخااف ان بغيت اسفلت ولا جلد كلش ميسرر ,, العمر 28 سنه . ليس لدي اطفاال …
الرعد[ عدد التعليقات: 844 ] نشر منذ 28 دقيقة
والله كلنا نسولف ونمزح في هالصحيفه -واتمنى من كل قلبي للدلوعه ان الله يرزقها بمن هو اغنى من اللي في الخبر- ويخلفون وينبسطون ولا يجي بينهم اي شي من المشاكل- اللهم اميييين-
دلوعة الرياض[ عدد التعليقات: 34 ] نشر منذ 27 دقيقة
للجااادين فقط التوااصل ..
دلوعة الرياض[ عدد التعليقات: 34 ] نشر منذ 23 دقيقة
خليك من الدعواات ,,, وهاات العلم لاهو عيب ولا حراام الشرع حلل اربع وش ذنبي اني تزوجتت وتطلقت اجلس منبوذه بالمجتمع ولا اتزوج …
الرعد[ عدد التعليقات: 844 ] نشر منذ 23 دقيقة
عندي جيب لكزس 2016 لوحات قطريه لبشت فيه ماقدرت احوله سعودي تحتاج براءة ذمه من هناك-قفلت عليه في الحوش -تبينه مهر خوذيه-
دلوعة الرياض[ عدد التعليقات: 34 ] نشر منذ 22 دقيقة
الدتسن اعطيك بداالها دتسن اخر موديل وفل كاامل ,, البنك ع الذمه , اهم شي تكوون زوج صاالح لي واصير ام ..
دلوعة الرياض[ عدد التعليقات: 34 ] نشر منذ 18 دقيقة
يوم طريت الزوااج اختفوااا الرجاال ….
ابو باسم[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 14 دقيقة
عوذا وش العلم!!!
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 1604 ] نشر منذ 13 دقيقة
دلوعة الرياض إنتي تتكلمين جَد لو تمزحين .❓❓.
اجَل لزوم إنعََلِم الشيخ برق با السالفه . ترى الحل عنده .
ابو باسم[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 8 دقائق
الصراحه الاسم يخوّف العقّال ماهو حق زواج”