صحفية تحصل على أعلى تعويض طلاق في العالم - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

سجلت الصحافية الروسية داشا زوكوفا رقم قياسي جديد في عالم تعويضات ما بعد الزواج، إذ يتوقع أن يصل التعويض الذي ستحصل عليه عن السنوات العشر التي قضتها في كنف الملياردير الروسي وإمبراطور المال والأعمال رومان أبراموفيتش إلى 7 مليارات جنيه استرليني (9.1 مليار دولار)، وهو ما سيعني أن تعويض الطلاق لهذه الصحافية الشابة سيكون الأعلى في العالم على الإطلاق، إذ لم يسبق أن حصلت مطلقة على مثل هذا المبلغ من زوجها.

وكان قد أعلن أبرافوميتش انفصاله عن زوجته زوكوفا بعد زواج استمر 10 سنوات ورغم أنها أنجبت له طفلين، إلا أنهما أعلنا أنهما سيواصلان العمل سوياً من أجل إنجاح الأعمال التي يمتلكانها، ومن أجل تربية أطفالهما أيضاً.

وتعمل زوكوفا رئيس تحرير لمجلة يمتلكها طليقها أبراموفيتش، فيما تبلغ هي من العمر 36 عاماً بينما يبلغ هو من العمر 50 عاماً. أما إعلان #الطلاق فيأتي بعد أيام قليلة من ظهور أبراموفيتش في مناسبة اجتماعية بدون زوجته بمدينة سان بطرسبرغ، وهو ما أثار حملة كبيرة من التساؤلات والجدل وانتهت بإعلان الطلاق بينهما.

يشار إلى أن زوكوفا هي الزوجة الثالثة لرجل الأعمال المعروف أبراموفيتش، أما زوجته الثانية فحصلت على تعويض بعد طلاقها منه بلغ 150 مليون جنيه استرليني، وكان ذلك في العام 2007، أي قبل عشر سنوات، وكان ذلك الرقم هو الأعلى على مستوى العالم في ذلك الحين من بين كل قضايا الطلاق التي شهدها العالم، فيما يتوقع أن يسجل طلاق أبراموفيتش الجديد رقماً قياسياً جديداً في هذا المجال.