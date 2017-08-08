مناهضة المرأة تثير أزمة كبرى بـ " جوجل " - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

كشف الرئيس التنفيذي لـ ” جوجل ” ” سوندار بيتشاي ” عن استنكاره من المذكرة المثيرة للجدل التي أرسلها أحد المهندسين العاملين لدى الشركة، والتي ادعى خلالها أن الطبيعة البيولوجية للمرأة غير مناسبة لتولي المهام في قطاع التكنولوجيا.

وقال ” بيتشاي ” في رسالة إلكترونية الاثنين، إن بعض أجزاء البيان المكون من 3300 كلمة الذي أرسله المهندس حملت تجاوزت من شأنها تعزيز القوالب النمطية الضارة المتعلقة بالتفرقة بين الجنسين في مكان العمل.

وأضاف: عملنا يركز على تقديم منتجات رائعة للمستخدمين من شأنها إحداث فرق في حياتهم، والاعتقاد بأن مجموعة من زملائنا يملكون سمات تجعلهم أقل قدرة من الناحية البيولوجية على القيام بهذا العمل هو هجوم غير موفق.

وأوضح ” بيتشاي ” أنه قطع إجازته الصغيرة مع عائلته ليعود إلى مكتبه من أجل معالجة الأمر، مضيفًا أن هناك الكثير الذي ينبغي مناقشته داخل الشركة، بما في ذلك خلق بيئة أكثر استيعابًا للجميع.

من ناحية أخرى، قالت ” بلومبرج ” إن المهندس “جيمس دامور” الذي كتب المذكرة الداخلية أكد فصله عن العمل لدى ” جوجل ” وأنه يبحث الآن كافة الإجراءات القانونية الممكن اتخاذها ضد الشركة.