حماية المستهلك تعلن عن وظيفة شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت جمعية حماية المستهلك وظيفة شاغرة بمسمى ” مشرف أبحاث ودراسات “.

وحددت الجمعية الشروط التالية:

– حاصل على البكالوريوس كحد أدنى في أحد التخصصات ذات العلاقة بالأبحاث والدراسات أو الإحصاء، ويفضل حملة الدراسات العليا.

– خبرة مناسبة في مجال الأبحاث والدراسات المتعلقة بالعلوم الإنسانية والاجتماعية وغيرها ذات العلاقة بحماية المستهلك، ويستحسن من لديه أبحاث نُشرت في مجلات علمية.

– يمتلك مهارات مناسبة في إعداد الاستبانات والتحليل، وإعداد التقارير الإحصائية والبحثية واستطلاعات الرأي.

– مهارة عالية في استخدام برامج الميكروسوفت والبرامج الحاسوبية الإحصائية مثل Excel و Spss .

– يمتلك مهارة عالية في البحث من خلال الإنترنت واستخدام قواعد المعلومات البحثية العربية والإنجليزية.

– إجادة اللغة العربية والإنجليزية كتابة وتحدثا.

– متفرغ للعمل بمدينة الرياض.

وأوضحت الجمعية، أن على الراغبين بالتقديم إرسال السيرة الذاتية شاملة بما في ذلك من الشهادات والخبرات والدورات على البريد الإلكتروني التالي: ([email protected]) ، في موعد أقصاه 2/ 12/ 1438هـ .