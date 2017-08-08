جامعة جازان تعلن عن وظائف في التخصصات الطبية والهندسية والعلمية - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جامعة جازان عن رغبتها في التعاقد مع متعاونين ومتعاونات في عدد من التخصصات الطبية والهندسية والعلمية و النظرية في مدينة جازان والمحافظات التابعة لها من حملة الماجستير والدكتوراه (وبعض التخصصات التي يمكن لحملة البكالوريوس التقدم عليها) ووفقاً لنظام التعاون مع الكفاءات السعودية من غير منسوبي الجامعة (العمل بالساعة) .

وقالت أن من ضمن الشروط أن يكون المتقدم أو المتقدمه سعودي الجنسية،وحاصلاً على شهادة الدكتوراه أو الماجستير أو البكالوريوس (والأولوية في التعاون ستكون لحملة الدكتوراه، ثم الماجستير).

لا يقل التقدير عن جيد جداً في أي درجة علمية حصل عليها وأن يكون تخصصه امتدادا للمراحل السابقة (وحدة التخصص).

أن يكون متخرجا من جامعة سعودية، وفي حاله التخرج من جامعه غير سعودية فيجب ان تكون الشهادة معادلة لدى وزارة التعليم.

ألا يكون قد مضى على التخرج من آخر درجة علمية أكثر من خمس سنوات من تاريخ الإعلان والقدرة على التعامل مع الأنظمة التعليمية الإلكترونية.

يشترط عدم الارتباط بوظيفة أخرى ويستثنى من ذلك بعض التخصصات الصحية وحاملي درجه الدكتوراه في التخصصات الأخرى شريطة موافقه جهة العمل.

وقالت ان التعاقد سيكون فصلياً ولا يعتبر التعاقد توظيفاً أو وعداً بالتوظيف ولا يحق للمتعاون أو المتعاونة مطالبة جامعة جازان أو أي من فروعها بالتوظيف جراء الاستفادة من خدمات التعاون.

وستكون المفاضلة حسب عدة معايير (منها المعدل التراكمي لآخر درجة علميه واختبار قدرات الجامعيين والدورات بالتخصص الدقيق والخبرات التدريسية والدبلوم التربوي والمقابلة الشخصية وغيرها ولن يتم النظر في المستندات التي تخالف الشروط المذكورة أعلاه وسيعتبر الطلب ملغيا وفي حال القبول للتعاون يشترط إحضار موافقة رسمية صريحة من جهة العمل لمن يعمل.

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