نادي فطن النوعي ينفذ برامجه التدريبية بمكة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

نفذ نادي فطن النوعي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة عددًا من البرامج، حيث أقام ضمن مسار التدريب 20 دورة تدريبية للشباب، و20 دورة للفتيان.

وتهدف الدورات المتضمنة أكثر من 10 برامج تدريبية بثانوية الأمير سعود الفيصل بالعاصمة المقدسة، إلى تنمية المهارات الشخصية، والاجتماعية والهوية الوطنية لتحقيق الشخصية الإيجابية والمتوازنة؛ لتنمية التفكير الأساسية مع حث الطلاب على الأعمال التطوعية والسعي إلى تثقيف وتقديم المهارات اللازمة للطلاب لممارسة العمل الحر وتحقيق الاكتفاء الذاتي مع تعزيز الثقة في النفس والهوية الوطنية وصقل قدراتهم وتنمية شخصيتهم.

كما نفذ النادي ضمن مسار التطوير برنامج (أريد) لقادة المستقبل من خلال اكتساب المهارات الشخصية لإعداد القادة وبرنامج تواصل الذي يهتم بمهارات الطالب وأهمية التواصل مع الآخرين والتعبير مع الذات، بالإضافة إلى العديد من برامج تطوير مهارات الحاسب الآلي وتعليم الطالب مهارات التصميم والبرمجة .

من جهة أخرى أقام النادي ضمن مسار الترفيه عدة برامج بهدف الترويح على النفس والمنافسة الشريفة وزرع روح الأخلاق الرياضة في نفوس النشء مستهدفة 420 طالباً وتم تقسيمهم بين كرة قدم واليد والطائرة والهوكي وذلك ضمن مسار الشراكة الاجتماعية، كما تم تدريب 100 طالب على العمل الحر والإدارة المالية.