 الهيئة الملكية بالجبيل تعلن عن وظائف تعليمية وأكاديمية شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

  • الثلاثاء 8

    أغسطس

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الهيئة الملكية بالجبيل تعلن عن وظائف تعليمية وأكاديمية شاغرة

الهيئة الملكية بالجبيل تعلن عن وظائف تعليمية وأكاديمية شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل وينبع عبر بوابة التوظيف في موقعها الالكتروني عن توفر وظائف شاغرة ( تعليمية ، أكاديمية ، إدارية ، ) للرجال والنساء وذلك لحملة المؤهلات العلمية للعمل بالهيئة في ينبع.
وأوضحت الهيئة أن الوظائف المتاحة حالياً بمسميات:
مدرس / مدرب ( وحدات اللغة الإنجليزية ).
أستاذ مساعد ( وحدات اللغة الإنجليزية ).
أستاذ مساعد ( العلوم الإدارية – تقنية الإدارة الصناعية ).
محاضر ( احصاء ).
مدرس / مدرب ( فيزياء ).
محاضر ( فيزياء ).
محاضرة ( العلوم الإدارية ) (إناث).
محاضر ( العلوم الإدارية – تقنية الإدارة الصناعية ).
محاضر ( العلوم الإدارية – تقنية الإدارة الصناعية ).
محاضر ( تقنية الهندسة الميكانيكية ).
محاضر ( تقنية هندسة الجيوماتيكس ).
مدرس – مدرب ( تقنية الهندسة الكهربائية والالكترونية ).
منسق تشجير.
أخصائي تأمين.
أخصائي درء مخاطر.
وطالبت جميع الراغبين من الجنسين في التقديم لهذه الوظائف بضرورة الدخول على الرابط أدناه لتقديم المستندات اللازمة:
https://goo.gl/QaHgnE

 

 


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