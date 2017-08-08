الهيئة الملكية بالجبيل تعلن عن وظائف تعليمية وأكاديمية شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل وينبع عبر بوابة التوظيف في موقعها الالكتروني عن توفر وظائف شاغرة ( تعليمية ، أكاديمية ، إدارية ، ) للرجال والنساء وذلك لحملة المؤهلات العلمية للعمل بالهيئة في ينبع.

وأوضحت الهيئة أن الوظائف المتاحة حالياً بمسميات:

مدرس / مدرب ( وحدات اللغة الإنجليزية ).

أستاذ مساعد ( وحدات اللغة الإنجليزية ).

أستاذ مساعد ( العلوم الإدارية – تقنية الإدارة الصناعية ).

محاضر ( احصاء ).

مدرس / مدرب ( فيزياء ).

محاضر ( فيزياء ).

محاضرة ( العلوم الإدارية ) (إناث).

محاضر ( العلوم الإدارية – تقنية الإدارة الصناعية ).

محاضر ( العلوم الإدارية – تقنية الإدارة الصناعية ).

محاضر ( تقنية الهندسة الميكانيكية ).

محاضر ( تقنية هندسة الجيوماتيكس ).

مدرس – مدرب ( تقنية الهندسة الكهربائية والالكترونية ).

منسق تشجير.

أخصائي تأمين.

أخصائي درء مخاطر.

وطالبت جميع الراغبين من الجنسين في التقديم لهذه الوظائف بضرورة الدخول على الرابط أدناه لتقديم المستندات اللازمة:

https://goo.gl/QaHgnE