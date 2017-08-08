⁠⁠⁠⁠⁠خشي من مطالبة السلطات له بدفع 780 دولار فشنق نفسه - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

أقدم شاب بريطاني يبلغ من العمر 19 عاماً ويُدعى جيمي كولثارد ، على الأنتحار ، حيث شنق نفسه ، لخوفه من مطالبة السلطات البريطانية له بدفع مبلغ 600 جنيه استرليني (780 دولاراً) .

وتعود الواقعة عندما تلقى الشاب مخالفة واجبة السداد من السلطات بقيمة 600 جنيه استرليني، وذلك بسبب أنه استقل #القطار دون أن يكون لديه #تذكرة صالحة للاستخدام، وانكشف أمره للمراقبين الذين أصدروا له المخالفة.

لكن المشكلة التي وقع فيها كولثارد هي أن رسائل المخالفة كان يتم إرسالها إلى عنوان آخر خاطئ غير عنوانه الصحيح الذي يقيم فيه، وبالتالي لم يقم بالسداد في الوقت المناسب فظلت المخالفة تتزايد بحقه دون أن يدري إلى أن وصلت إلى 600 جنيه استرليني، وتزايد القلق لديه بأن تؤدي به إلى السجن فلم يجد حلاً سوى أن يشنق نفسه و ينتحر ويتخلص من ” ضغوط الحياة “.

وقالت الأم المكلومة في تصريحات صحفية لصحف محلية ، إن ابنها كان مرحاً وإن العلاقة معه كانت جيدة جداً .

وأضافت: أعتقد بأنه كان محبطاً جداً لأنه لم يتمكن من الحصول على الوظيفة التي يرغب بها ، لافته إلى أنه كان قلقاً جداً من أن يذهب إلى السجن بسبب المخالفة التي تزايدت قيمتها حتى وصلت إلى 600 جنيه إسترليني.