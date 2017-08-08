فتح الطرق المتأثرة من الأمطار بمحافظتي الداير بني مالك والرّيث - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

‏‫قامت إدارة الطرق بمنطقة جازان ممثلة في فرقة الطرق بمحافظتي الداير بني مالك والرّيث بإعادة فتح عدد من الطرق التي تأثرت مؤخرا نتيجة الأمطار في جبال منطقة جازان .

وأوضح مدير عام إدارة الطرق بالمنطقة المهندس محمد الحازمي أن أعمال فتح الطرق شملت بداية طريق صدر جورا إلى نيد صحرة وصولا إلى مركز الجانبة في جبال الحشر , كما شملت صيانة طريق ريدان ووادي رحب وطريق الحرف وكذلك طريق العصمة ولصق في جبال الرّيث .

وبين أنه تم توجيه فرقتي الطرق في الداير بني مالك والرّيث بالعمل على مدار الساعة لمباشرة فتح الطرق وتلقي بلاغات المواطنين والعمل على سرعة فتح الطرق ليتمكن سكان القرى والهجر من الوصول لمنازلهم ووظائفهم، مبينا أن المتابعة مستمرة لآثار الأمطار بشكل يومي ومتواصل في كل المحافظات, فيما يجري العمل على تسخير كامل المعدات لفتح الطرق المتضررة نتيجة الأمطار التي تشهدها المنطقة خلال الأيام الحالية, وذلك من خلال التنسيق مع الدفاع المدني والجهات المعنية الأخرى , وذلك تنفيذا لتوجيهات سمو أمير منطقة جازان وسمو ونائبه.