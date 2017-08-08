⁠⁠⁠⁠⁠تعرف على حالة الطقس المتوقعة اليوم - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تهيؤ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على منطقة جازان ومرتفعات عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة .

فيما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقة الرياض والأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة, وسماء غائمة إلى غائمة جزئياً على غرب المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، حالة البحر خفيف الى متوسط الموج.