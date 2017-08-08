بالصور.. انقاذ عشرات المهاجرين قبالة سواحل مالقة - صحيفة صدى الالكترونية

مدريد(صدى):

أنقذت قوات البحرية الإسبانية، اليوم الثلاثاء عشرات المهاجرين على قارب هجرة غير شرعية قبالة سواحل مالقة على سواحل البحر المتوسط.

وصادرت قوات البحرية القارب وانقاذ جميع المهاجرين على متن القارب، بحسب ” رويترز “.

وقد تمكنت السلطات الإسبانية من إنقاذ 60 مهاجرا كانوا على متن ثلاثة قوارب، أثناء محاولتهم عبور مضيق جبل طارق قادمين من المغرب، أواخر الشهر الماضى.

وقالت خدمة الإنقاذ البحرى- حسبما نقلت شبكة ” إيه بى سى ” نيوز الأمريكية ” إن سفينة الإنقاذ ” أركتورس ” قامت بعمليتى إنقاذ منفصلتين، الأولى أسفرت عن إنقاذ 13 مهاجرا من أحد القوارب، ثم تم إنقاذ 10 آخرين كانوا على متن قارب ثان قبل عودة السفينة إلى الشاطئ، فيما اعترضت سفينة الإنقاذ ” سلفامار ” قاربا ثالثا كان يحمل 37 مهاجرا “.