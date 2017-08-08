ضحايا انفجار مدينة " لاهور " الباكستانية يزداد إلى قتيل و33 مصابا - صحيفة صدى الالكترونية

إسلام آباد(صدى):

كشفت مصادر أن الانفجار الذى وقع فى مدينة ” لاهور ” الباكستانية قبل ساعات ارتفع ضحاياه إلى قتيل واحد على الأقل و33 مصابا.

وذكرت قناة ” جيو نيوز ” الباكستانية اليوم الثلاثاء أن عددا من المصابين فى الانفجار الذى وقع بالقرب من ساحة انتظار للشاحنات المحملة بالفاكهة الليلة الماضية يرقدون فى حالات خطيرة بالمستشفيات التى تم نقلهم إليها.

وأضافت القناة أن الانفجار تسبب أيضا فى انهيار مبنى مكون من 3 طوابق وتدمير شاحنة وعدد من السيارات الأخرى بالمنطقة، مشيرة إلى أن التحقيقات مازالت جارية للوقوف على ملابساته والجهة التى تقف ورائه.

يشار إلى أن مدينة ” لاهور “- عاصمة إقليم ” البنجاب “- تعتبر إحدى مراكز نفوذ رئيس الوزراء المخلوع نواز شريف والذى أقيل من منصبه فى وقت سابق من الشهر الجارى لامتلاكه أصولا لم يكشف عنها.