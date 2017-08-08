ترامب يستعد لفرض عقوبات جديدة على مسؤولين في فنزويلا - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أكد مسؤولون أمريكيون، أمس الاثنين، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجهز عقوبات على مجموعة أخرى من المسؤولين الفنزويليين الذين على صلة بالرئيس نيكولاس مادورو ردا على تشكيل هيئة تأسيسية جديدة في تحد لانتقادات دولية.

وقال أحد المسؤولين بالإدارة لرويترز إن الإجراءات الجديدة قد تعلن خلال أيام وتشمل تجميد أرصدة هؤلاء الأفراد في الولايات المتحدة وحظر سفرهم إلى أمريكا ومنع الأمريكيين من التعامل معهم تجاريا.

وقال المسؤولان اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما إنه لم يصدر أي قرار نهائي حتى الآن بشأن القائمة الجديدة ،التي من المرجح أن تتضمن عددا كبيرا من الأسماء، أو توقيت الإعلان عنها.

وفرضت واشنطن عقوبات على مادورو نفسه الأسبوع الماضي في أعقاب إجراء مماثل استهدف 13 شخصية فنزويلية في 26 يوليو تموز.

ومن المتوقع ألا تشمل العقوبات الجديدة قطاع النفط الحيوي في فنزويلا لأنها ستكون العقوبات الأشد وطأة لكن مصادر أمريكية أكدت أن هذا الأمر يظل قيد البحث .