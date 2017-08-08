مركز التنمية الاجتماعية بالطائف ينظم معرض " حرفتي " الثالث - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

نظم مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة الطائف القسم النسائي، مساء أمس بمنتزه الردف، معرض ” حرفتي ” الثالث للأسر المنتجة بمشاركة 30 أسرة منتجة وحرفية .

وأوضح مدير مركز التنمية الاجتماعية محمد الجعيد، أن المعرض يقام لمدة أربعة، بهدف تشجيع ثقافة ريادة الأعمال، وتحفيز المجتمع لتأسيس الاستثمارات المنزلية، وتشجيع الأسر في المحافظة على المُنتج المحلي، إضافة إلى تدريبهم وتأهيلهم، والانتقال بهم من الرعوية إلى التنموية، مشيراً إلى أن المعرض يأتي ضمن المبادرات التنموية التي أطلقتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومنها مبادرة ” إنتاجي ” ، ويعد من المنافذ التسويقية المهمة التي توفر أرباحاً لهذه الأسر وتُوجد لهم الدخل المناسب .

يذكر أن المركز نفذ أكثر من برنامج تدريبي وبرامج استثمارية لرعاية الأسر المنتجة، ويهدف إلى تطوير الأداء نحو تقديم المنتجات بطريقة أكثر احترافية، والبرامج التي تساعدهم على الانخراط في سوق العمل، وتوفر لهم العيش الرغيد.