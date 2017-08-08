بالصور.. حريق في مبنى حجاج الهند بمكة - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

اندلع حريق محدود في مبنى يسكنه حجاج من الجنسية الهندية، بحي العزيزية، في مكة، وتمكن الدفاع المدني من السيطرة على النيران ومنع امتدادها.

وقال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، أنه في تمام الساعة السابعة والدقيقة الواحدة والثلاثون ورد بلاغ مفادة وقوع حادث حريق في عمارة بحي العزيزية وكان الحادث عبارة عن اشتعال النار في غرفة تقع بالدور السابع من مبنى مكون من سبعة أدوار يسكنه حجاج من الجنسية الهندية يقدر عددهم بحوالي 391، وتم اخلائهم احترازيا نتيجة لكثافة الادخنة عن طريق وحدات الانقاذ في حين جرى اخماد الحالة والسيطرة على الحادث دون إصابات.

وأوضح أن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية.