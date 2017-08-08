وظائف شاغرة في صحة بيشة والطائف - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

وفرت مديرية الشؤون الصحية في بيشة عدد من الوظائف الشاغرة على المرتبة (31) حيث يستمر التقديم إلى 20 / 11 / 1438هـ :

مسمى الوظيفة

-خادم صحي

-سائق

-عامل

-عامل فني وآخر حرفي

للتقديم على الرابط التالي http://www.moh.gov.sa/eServices/Employment/job/Pages/default.aspx.

كما أعلنت مديرية الشؤون الصحية في الطائف عن توفر وظائف على المراتب (31 – 32 – 33 – 42 – 43) حيث يستمر التقديم إلى 16/ 11/ 1438هـ :

مسمى الوظيفة (حارس – سائق – مراسل مكتبي – خادم صحي – عامل).

للتقديم على الرابط التالي ” http://www.moh.gov.sa/eServices/Employment/job/Pages/default.aspx“.