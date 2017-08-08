" السعودية " تلغي 3 رحلات من القاهرة إلى جدة لعدم جدواها - صحيفة صدى الالكترونية

عبده أبوالفضل(صدى):

ألغت الخطوط الجوية السعودية اليوم الثلاثاء ثلاث رحلات طيران بين مطارى القاهرة وجدة لعدم جدوى تشغيلها إقتصاديا وإنخفاض عدد الركاب الحاجزين عليها وتم تحويل ركاب الرحلات الملغاة للسفر على طائرات أخرى .

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة : تلقت السلطات المختصة إخطارا من الخطوط الجوية السعودية بإلغاء ثلاث رحلات طيران بين مطارى القاهرة وجدة لعدم جدوى تشغيلها إقتصاديا وإنخفاض عدد الركاب الحاجزين عليها حيث بلغ ركاب إحدى الرحلات أقل من 10 ركاب فى رحلتى السفر والوصول من السعودية وهى رحلات رقم 304 و 308 و 384 وتم إعادة الحجز لركاب الرحلات الملغاة للسفر على طائرات أخرى متوجهة إلى جدة .