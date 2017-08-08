البحرية المصرية تتسلم الغواصة الثانية من ألمانيا - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

تتسلم البحرية المصرية اليوم الثلاثاء الغواصة المصرية الثانية 42 طراز 209 من ألمانيا وذلك برفع العلم المصرى عليها فى احتفالية كبرى تقام بميناء كيل فى حضور قائد القوات البحرية الفريق أحمد خالد ووفد من قادة القوات المسلحة.

والغواصة الجديدة إنتاج شركة ” تيسين كروب و تستطيع الإبحار لمسافة 11 ألف ميل بحرى وتصل سرعتها إلى 21 عقدة ويتراوح طولها من 73:60 متراً وبإزاحة تصل إلى 1400 طن ولها القدرة على إطلاق الصواريخ والطوربيدات وتم تزويدها بأحدث أنظمة الملاحة والاتصالات بما يمكنها من حماية أمن وسلامة السواحل والمياه الإقليمية والاقتصادية والأمن القومى المصرى.