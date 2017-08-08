البحرية المصرية تتسلم الغواصة الثانية من ألمانيا - صحيفة صدى الالكترونية

البحرية المصرية تتسلم الغواصة الثانية من ألمانيا
تتسلم البحرية المصرية اليوم الثلاثاء الغواصة المصرية الثانية 42 طراز 209 من ألمانيا وذلك برفع العلم المصرى عليها فى احتفالية كبرى تقام بميناء كيل فى حضور قائد القوات البحرية الفريق أحمد خالد ووفد من قادة القوات المسلحة.
والغواصة الجديدة إنتاج شركة ” تيسين كروب و تستطيع الإبحار لمسافة 11 ألف ميل بحرى وتصل سرعتها إلى 21 عقدة ويتراوح طولها من 73:60 متراً وبإزاحة تصل إلى 1400 طن ولها القدرة على إطلاق الصواريخ والطوربيدات وتم تزويدها بأحدث أنظمة الملاحة والاتصالات بما يمكنها من حماية أمن وسلامة السواحل والمياه الإقليمية والاقتصادية والأمن القومى المصرى.
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 342 ] نشر منذ 23 دقيقة
الغواصة تايب 209 هي فئة من الغواصات التي تعمل بالديزل والكهرباء وهي غواصة هجومية وضعت خصيصا للتصدير من قبل هووالدتسويركي-ديوتشي ويرفت الألمانية منذ أوائل السبعينيات كانت هذه الغواصات التي تزن 1100 إلى 1400 طن تعمل في بحريات الأرجنتين والبرازيل وتشيلي وكولومبيا والإكوادور واليونان وإندونيسيا والبيرو وكوريا الجنوبية وتركيا وفنزويلا. وتبع ذلك بيع غواصة أكبر حجماً من الفئة التي تزن 1500 طن إلى الهند تحت اسم شيشومار.
وقد تم بناء كلّ هذه الغواصات في ميناء (كييل) وهو ما دعا سلاح البحرية الألمانية بتكليف مكتب آخر يحمل اسم تايسن هوردسيويركي في أدمن لبناء غواصات أخرى أثقل وزناً والذي نجح في بيع غواصة من فئة TR1700 إلى الأرجنتين في أواخر السبعينيات لم تشهد غواصة تقليدية في العالم نجاحاً مثلما شهدته الغواصة من الفئة تايب 209 حيث يوجد منها الآن في الخدمة 59 غواصة موزعة على بحريات 14 دولة كالآتي: واحدة في الأرجنتين وأربع في البرازيل واثنتان في تشيلي واثنتان في كولومبيا واثنتان في الإكوادور وثماني في اليونان وأربع في الهند واثنتان في إندونيسيا وتسع في كوريا الجنوبية وست في بيرو وعشر غواصات في تركيا واثنتان في فنزويلا وقيد البناء أربع لتركيا وأثنتان في مصر وأثنتان قيد البناء لمصر
يتحدد مستوى التسليح ونوعية الرادارات والسونارات ووسائل الحرب الإلكترونية طبقاً لاحتياجات الدول المستخدمة وكذلك طبقاً للوزن من هذه الفئة تايب 209 ولهذه الغواصات بدن أحادي مع خزانَين للتوازن وخزانات موازنة أمامية وخلفية