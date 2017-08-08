رشدي العاني: رحلات جوية يومية بين المملكة والعراق - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أكد السفير العراقي بالمملكة رشدي العاني أن رحلات الطيران الجوية اليومية بين العراق والمملكة انطلقت منذ أمس الإثنين، وذلك بعد توقيع مذكرة تفاهم بين سلطات الطيران العراقية ونظيرتها بالمملكة لتفعيل الرحلات الجوية بين جميع المطارات بالبلدين.

وقال العاني إن هناك دراسة لدى وزراتي الداخلية السعودية والعراقية، لتسهيل دخول الزائرين بين البلدين، فضلا عن تخصيص رحلات جوية يومية أيضا للشحن الجوي” كارگو “.

وأضاف أن هذه الاتفاقية ستساهم في دفع العلاقات بين البلدين، وتسهيل زيارة السعوديين والعراقيين، ورفع التبادل التجاري، وتساهم أيضاً في فتح المنافذ البرية، وتوسيع التمثيل الدبلوماسي.

وأوضح أنه ستكون هناك رحلات يومية إلى مطارات بغداد والبصرة والنجف وأربيل والموصل في العراق، لافتاً إلى أن ٣٢ ألف عراقي سيؤدون مناسك الحج هذا العام.