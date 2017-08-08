تقنية البنات بالطائف تنفذ المرحلة الثانية من برنامج " أتقن " - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

نفذت الكلية التقنية للبنات بالطائف، المرحلة الثانية من برنامج التدريب المجتمعي ” برنامج أتقن ” ، على مدى أربعة أسابيع، بمشاركة 85 متدربة من مختلف فئات المجتمع اكتسبن من خلالها أهم المهارات في تلك المجالات .

وتضمن البرنامج خمسة مجالات تدريبية هي : مبادئ التجميل وتصفيف الشعر، ومبادئ صيانة الحاسب الآلي والدعم الفني، ومبادئ التصميم بالفوتوشوب والاليستريتور، ومبادئ التصوير الفونغرافي، ومبادئ المكياج السينمائي .

وأوضحت منسقة مركز الأعمال وخدمة المجتمع والتدريب المستمر المكلفة رحمة صالح الزهراني, أن هذه البرامج استهدفت فئات مختلفة من المجتمع بهدف إكسابهم المهارات المهنية في عدد من التخصصات والبرامج التدريبية المرغوبة في سوق العمل، وتلبية لرغبات عدد من المواطنات الراغبات في تطوير مهاراتهن في المجالات التقنية والمهنية وما لها اثر كبير وفعال في مختلف مجالاتهم الحياتية وامتلاك مهارات ومبادئ أساسية في تلك المجالات .