الطيران المدني توقع اتفاقية مع " كريم " لنقل الركاب بالمطارات المحلية - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أعلنت هيئة الطيران المدني، أمس الاثنين، عن توقيع اتفاقية مع شركة كريم للعمل بجميع المطارات المحلية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

ووقعت شركة مطارات الرياض، وشركة أوبر، مطلع الشهر الجاري، اتفاقية لنقل الركاب من وإلى مطار الملك خالد الدولي.

من جانبه قال المتحدث باسم المديرية العامة للمرور، قوله، طارق الربيعان، مطلع مارس الماضي، إنه تقرر منع سائقي أوبر، وكريم، من نقل الركاب من داخل مطارات المملكة.

وأضاف أن المطارات تقع ضمن حدود هيئة الطيران المدنى والهيئة لها أنظمة خاصة لتشغيل سيارات النقل بأجر، ومن يضبط وهو يستخدم سيارة خصوصية لنقل الركاب بأجر من داخل المطارات، يحال إلى هيئة الفصل فى المخالفات المرورية إذا كان مواطنًا، وإذا كان أجنبياً تتم إحالته إلى مكتب العمل بعد إقرار العقوبة بحقه.