 جماعة " العصابة الوردية " يٌلاحقن الرجال المٌسيئون لزوجاتهم - صحيفة صدى الالكترونية

  • الثلاثاء 8

    أغسطس

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جماعة ” العصابة الوردية ” يٌلاحقن الرجال المٌسيئون لزوجاتهم

جماعة ” العصابة الوردية ” يٌلاحقن الرجال المٌسيئون لزوجاتهم
نورة الشهري(صدى):

ظهرت جماعة نسائية في الهند ، أطلقن على أنفسهن ” العصابة الوردية ” ، بهدف ملاحقة الرجال الذين يضربون ويسيئون لزوجاتهم ، ويضربوهن بالعصا .

وأثار ظهور هذه الجماعة النسائية استحسان السيدات بالهند ، حيث أنها تنتقم لهن مما يتعرضن له من إساءه وإهانة من قبل أزواجهن .

 

 


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 31574 ] نشر منذ 33 دقيقة

ههههههههههههههههه

ذكرتني : ويلك يااللي تعادينا ياويلك ويل ,, يرحم ايام سميره ,,

[ عدد التعليقات: 1591 ] نشر منذ 27 دقيقة

هههههههه. يا ابو محمد وين وجه سميره وذا لوجيه الودره .😂😂😂.

[ عدد التعليقات: 31574 ] نشر منذ 7 دقائق

اولاً الحمد لله على السلامه ياالحبيب ..

,, خابرك مقطوع بنزين امس مدري قبل امس ، والأخ ابو تركي يسأل عنك ، وقلت هو جاي للصحيفه بس الظاهر ان الددسن انقطعت بنزين بنص الطريق ماحوله محطه ، اسعفه ياابو تركي .. ياترى لحق والا لقيت من يسعفك ؟؟

,,, ثانياً طال عمرك ، اللي ذكرني بسميره هاالعجاري اللي متسلحات فيهن ، ويهددن اللي يعاديهن ,,

,, ثالثاً وأخيراً ، انا يادوب اشوفهن بهدومهن الحمرا وشعاد وجيههن الودره .. يبغالي مكبره والمكبره فقوده باالوقت الحاضر ,,

,, كذا وسلامتك ياغالي ,,

[ عدد التعليقات: 1078 ] نشر منذ 2 دقيقتين

الله يكفي شرهن
ياخوفي يسوون عندنا جمعية مثلها

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