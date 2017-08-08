جماعة " العصابة الوردية " يٌلاحقن الرجال المٌسيئون لزوجاتهم - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

ظهرت جماعة نسائية في الهند ، أطلقن على أنفسهن ” العصابة الوردية ” ، بهدف ملاحقة الرجال الذين يضربون ويسيئون لزوجاتهم ، ويضربوهن بالعصا .

وأثار ظهور هذه الجماعة النسائية استحسان السيدات بالهند ، حيث أنها تنتقم لهن مما يتعرضن له من إساءه وإهانة من قبل أزواجهن .