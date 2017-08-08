جماعة " العصابة الوردية " يٌلاحقن الرجال المٌسيئون لزوجاتهم - صحيفة صدى الالكترونية

جماعة ” العصابة الوردية ” يٌلاحقن الرجال المٌسيئون لزوجاتهم
ظهرت جماعة نسائية في الهند ، أطلقن على أنفسهن ” العصابة الوردية ” ، بهدف ملاحقة الرجال الذين يضربون ويسيئون لزوجاتهم ، ويضربوهن بالعصا .
وأثار ظهور هذه الجماعة النسائية استحسان السيدات بالهند ، حيث أنها تنتقم لهن مما يتعرضن له من إساءه وإهانة من قبل أزواجهن .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31574 ] نشر منذ 33 دقيقة
ههههههههههههههههه
ذكرتني : ويلك يااللي تعادينا ياويلك ويل ,, يرحم ايام سميره ,,
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 1591 ] نشر منذ 27 دقيقة
هههههههه. يا ابو محمد وين وجه سميره وذا لوجيه الودره .😂😂😂.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31574 ] نشر منذ 7 دقائق
اولاً الحمد لله على السلامه ياالحبيب ..
,, خابرك مقطوع بنزين امس مدري قبل امس ، والأخ ابو تركي يسأل عنك ، وقلت هو جاي للصحيفه بس الظاهر ان الددسن انقطعت بنزين بنص الطريق ماحوله محطه ، اسعفه ياابو تركي .. ياترى لحق والا لقيت من يسعفك ؟؟
,,, ثانياً طال عمرك ، اللي ذكرني بسميره هاالعجاري اللي متسلحات فيهن ، ويهددن اللي يعاديهن ,,
,, ثالثاً وأخيراً ، انا يادوب اشوفهن بهدومهن الحمرا وشعاد وجيههن الودره .. يبغالي مكبره والمكبره فقوده باالوقت الحاضر ,,
,, كذا وسلامتك ياغالي ,,
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 1078 ] نشر منذ 2 دقيقتين
الله يكفي شرهن
ياخوفي يسوون عندنا جمعية مثلها