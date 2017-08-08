أمريكا واليابان وأستراليا تدعو لوقف استصلاح الأراضي في بحر الصين - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

حثت الولايات المتحدة واليابان وأستراليا جميع الدول التي تطالب بالسيادة على بحر الصين الجنوبي على وقف الاجراءات القسرية الأحادية التي تغير الوضع الطبيعي للمنطقة المتنازع عليها.

ودعا وزراء خارجية أمريكا ريكس تيلرسون واليابان تارو كونو وأستراليا جولي بيشوب بكين إلى الالتزام بحكم محكمة دولية صدر عام 2016 يلغي ادعاءاتها بالسيادة الشاملة على بحر الصين الجنوبي.

وأكد الوزراء في بيان مشترك على هامش الاجتماعات الوزارية لرابطة دول جنوب شرق آسيا ” آسيان ” في عاصمة الفلبين مانيلا على ضرورة حماية حرية الملاحة والطيران في بحر الصين الجنوبي.