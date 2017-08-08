أمريكا واليابان وأستراليا تدعو لوقف استصلاح الأراضي في بحر الصين - صحيفة صدى الالكترونية

أمريكا واليابان وأستراليا تدعو لوقف استصلاح الأراضي في بحر الصين
حثت الولايات المتحدة واليابان وأستراليا جميع الدول التي تطالب بالسيادة على بحر الصين الجنوبي على وقف الاجراءات القسرية الأحادية التي تغير الوضع الطبيعي للمنطقة المتنازع عليها.
ودعا وزراء خارجية أمريكا ريكس تيلرسون واليابان تارو كونو وأستراليا جولي بيشوب بكين إلى الالتزام بحكم محكمة دولية صدر عام 2016 يلغي ادعاءاتها بالسيادة الشاملة على بحر الصين الجنوبي.
وأكد الوزراء في بيان مشترك على هامش الاجتماعات الوزارية لرابطة دول جنوب شرق آسيا ” آسيان ” في عاصمة الفلبين مانيلا على ضرورة حماية حرية الملاحة والطيران في بحر الصين الجنوبي.
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 342 ] نشر منذ 1 ساعة
وما دخل دول مثل أمريكا وأستراليا لكى تعطى أوامر للصين بعدم لوقف استصلاح الأراضي في بحر الصين الجنوبى ؟؟؟ هل لوجود أو لانه يحتوي على احتياطات هائلة من النفط والغاز الطبيعي تحت رمال قاعه يعد أكبر بحر في العالم (هو والبحر المتوسط)بعد المحيطات الخمسة
بحر جنوب الصين (بالصينية: 南海) هو بحر هامشي متجزئ من المحيط الهادي ويشمل المنطقة من سنغافورة ومضيق ملقا إلى مضيق تايوان ومساحته تقارب 3500000 كم2 وتأتي أهمية هذه المنطقة نتيجتاً لعبور ثلث الشحنات البحرية العالمية بمياهه كذلك انه يحتوي على احتياطات هائلة من النفط والغاز الطبيعي تحت رمال قاعه ويعد أكبر بحر في العالم (هو والبحر المتوسط)بعد المحيطات الخمسة.
يقع بحر جنوب الصين:
•جنوب البر الصيني الرئيسي متضمنا جزيرة تايوان شرقاً.
•غرب الفلبين.
•شرق شبه الجزيرة الماليزية وسوماترا، وصولا إلى مضيق ملقا غرباً و،
•الجهة الشمالية من أندونسيا لجزر بانغكا – بليتونغ وبورنيو .
بمعنى الدول الرءيسية التى يجب ان تجلس معا لحل مشكلة تقاسم ثروات النفط والغاز الطبيعي تحت رمال قاعه هى:
الصين / تايون (الصين المنشقة) / ماليزيا / الفلبين / فيتنام
لا دخل لاامريكا واليابان وأستراليا بذلك البحر لا من قريب أو من بعيد