كواليس لقاء المطلوبين " آل جمال " و " آل زايد " مع أمير الشرقية - صحيفة صدى الالكترونية

كواليس لقاء المطلوبين ” آل جمال ” و ” آل زايد ” مع أمير الشرقية
كشفت مصادر عن تفاصيل اللقاء الذي جمع الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية مع المطلوبين الأمنيين رمزي آل جمال وعلي آل زايد، اللذين سلما نفسيهما للأجهزة الأمنية بمقر إمارة المنطقة، بعدما ظلا مطاردين لمدة 5 سنوات، منذ أن وُضِع اسميهما في قائمة الـ 23.
وأوضحت المصادر، أن الأمير سعود بن نايف حرص على الحضور شخصيا لمقابلتهما أثناء تسليم نفسيهما، لافتة إلى أن لقاء الأمير بهما لم يستغرق أكثر من 20 دقيقة واتسم باللطف وسعة الصدر من أمير المنطقة.
وأكدت أن الأمير سعود بن نايف شدد على ضرورة الاستمرار في التواصل مع المغرر بهم لتسليم أنفسهم للأجهزة الرسمية، كما أشاد بدور الأهالي في إقناع المطلوبين بالعودة إلى حضن الوطن.
ونقلت المصادر عن أمير الشرقية قوله: “إن المطلوبين الذين اتخذوا قرار تسليم أنفسهم طواعية للأجهزة الأمنية سيجدون الاهتمام والعناية، كما لقي الاهتمام والعناية المطلوب الأمني محمد عيسى اللباد، الذي اتخذ قرار تسليم نفسه للأجهزة الأمنية الشهر الماضي”.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31577 ] نشر منذ 1 ساعة
حكومتنا بارك الله فيهم ,, اهل خير و وجيه خير ..
,, ولا اظن ان من يسلم نفسه طواعيه يلقى معاقبه عنيفه ، بل يتساهلون معه ويعاملونه افضل من من يُلقى القبض عليهم عنوةً ,, والفرق في الحالتين كبير جداً ,, هذا جاء تايب نادم ، والآخر آخذته نفسه الكريهه بالأثم والإستمرار باالإرهاب ,,
,, شكراً حكومتنا وفقكم الله لما فيه صالح البلاد والعباد .. آمين ,,
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12066 ] نشر منذ 11 دقيقة
اذا لم يرتكبوا او يشاركوا في قتل الجنود فلن يتعرضو لسؤ مجرد سجن لفتره من الزمن