كواليس لقاء المطلوبين " آل جمال " و " آل زايد " مع أمير الشرقية - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

كشفت مصادر عن تفاصيل اللقاء الذي جمع الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية مع المطلوبين الأمنيين رمزي آل جمال وعلي آل زايد، اللذين سلما نفسيهما للأجهزة الأمنية بمقر إمارة المنطقة، بعدما ظلا مطاردين لمدة 5 سنوات، منذ أن وُضِع اسميهما في قائمة الـ 23.

وأوضحت المصادر، أن الأمير سعود بن نايف حرص على الحضور شخصيا لمقابلتهما أثناء تسليم نفسيهما، لافتة إلى أن لقاء الأمير بهما لم يستغرق أكثر من 20 دقيقة واتسم باللطف وسعة الصدر من أمير المنطقة.

وأكدت أن الأمير سعود بن نايف شدد على ضرورة الاستمرار في التواصل مع المغرر بهم لتسليم أنفسهم للأجهزة الرسمية، كما أشاد بدور الأهالي في إقناع المطلوبين بالعودة إلى حضن الوطن.

ونقلت المصادر عن أمير الشرقية قوله: “إن المطلوبين الذين اتخذوا قرار تسليم أنفسهم طواعية للأجهزة الأمنية سيجدون الاهتمام والعناية، كما لقي الاهتمام والعناية المطلوب الأمني محمد عيسى اللباد، الذي اتخذ قرار تسليم نفسه للأجهزة الأمنية الشهر الماضي”.