الصحة والجامعة بجدة يبحثان سبل الشراكة الإستراتيجية - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

قام مدير جامعة جدة الدكتور عبد الفتاح بن سليمان المشاط بزيارة لمجمع الملك عبدالله الطبي شمال جدة، استقبله مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور مشعل بن مسفر السيالي والمدير التنفيذي لمجمع الملك عبد الله الطبي الدكتور حاتم العمري.

ورافق معالي مدير جامعة جدة في هذه الجولة وفد من كلية الطب الدكتور شادي زارع و الدكتور أيمن السنوسي و الدكتور معتز هاشم و الدكتور ماجد المرعشي المشرف العام على إدارة الموارد و الإستثمار ، حيث شاهد الحضور في بداية الزيارة عرض مرئي لما يحويه المجمع من قوى عاملة و ما يقدمه من خدمات للمستفيدين ، و آلية العمل به و الهيكل التنظيمي و ما حصل عليه المجمع من إنجازات خلال العام الجاري 2017م ، كما أستمع إلى شرح مفصل عن المجمع و الأقسام الداخلية من المدير التنفيذي للمجمع الدكتور حاتم العمري.

وألقى مدير صحة جدة كلمة رحب من خلالها بالحضور وأكد سعي إدارته دوماً إلى دعم الشراكة المجتمعية بينها و بين كافة القطاعات الأخرى، بعد ذلك قام مدير جامعة جدة بزيارة لمرافق المستشفى بداية من مركز القلب حيث أطلع على أحدث التجهيزات الموجودة بمركز القلب.

وقام الوفد بزيارة قسم العلاج الطبيعي وما يضمه من أجهزة حديثة في هذا المجال ، بعد ذلك زيارة لقسم المختبر، وشاهد الإمكانيات والأجهزة المتوفرة فيه و آلية العمل، ثم توجه للصيدلية الداخلية و شاهد كيفية التحضيرات الداخلية للأدوية و آلية العمل و صرف الأدوية ، بعدها توجه إلى المبنى الرئيسي حيث تفقد الطوارئ و الأقسام داخل الطوارئ و آلية عملها و الفرز ، و كذلك زار أقسام التنويم الداخلية بالمجمع . و بعدها عقد اجتماع مطول داخل المجمع مع مدير صحة جدة و إدارة المستشفى نوقش خلاله العديد من المواضيع المتعلقة ببحث سبل الشراكة.

وألقى معالي الدكتور عبد الفتاح المشاط كلمة، شكر من خلالها مدير صحة جدة وإدارة المجمع و للعاملين، معرباً عن سعادته بما شاهده من إمكانيات و تجهيزات متطورة تعكس حجم الاهتمام بالمرضى و المستفيدين المستشفى ولتقديم أفضل الخدمات للمراجعين ، كما قدم معالي مدير جامعة جدة شرح موجز للتطور الملحوظ الذي تشهده الجامعة داخل منشأتها ، و التوجه المستقبلي لها في المجال الطبي و الهندسي ، متطلعاً في هذه الشراكة الإستراتيجية مع صحة جدة بأن تكون أكثر من مجرد شراكة .