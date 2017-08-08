بالصور.. ختام فعاليات نادي البيروني الموسمي بإصلاحية الرياض - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

اختتمت فعاليات نادي البيروني الموسمي بإصلاحية الرياض التابع للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، حيث أقيم مساء أمس الاثنين الحفل الختامي للأنشطة بحضور مدير عام تعليم الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع حيث بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم وتحدث بعدها مدير النادي بدر الرشود في كلمة عن أبرز الأنشطة والبرامج المنفذة التي تعود على النزيل بالمتعة والفائدة مقدما الشكر والعرفان للمديرية العامة للسجون على تعاونها المثمر مع إدارة النادي في سبيل إصلاح النزلاء.

وتنوعت فقرات الحفل بين المشاركات الشعرية من قبل النزلاء وكلمة النزلاء التي عبروا فيها عن إعجابهم بالنادي ومايقدمه من برامج وقدموا شكرهم لكل من ساهم في هذا النادي .

وألقى مدير الادارة العامة لإصلاحية الرياض العقيد سلمان العواد كلمة عبر فيها عن شكره للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض والتعاون المستمر في إقامة البرامج المتنوعة للنزلاء في الفترة الصيفية في كل عام.

تلا ذلك عرض مرئي لأبرز الأنشطة المنفذة في المركز.

وقدم مدير عام التعليم بمنطقة الرياض، شكره للمديرية العامة للسجون بشكل عام ولإصلاحية الرياض بشكل خاص وأن إدارة التعليم مستعدة للتعاون في كل عمل يخدم ويعود على الوطن وأبنائه بالنفع والفائدة

وفي ختام الحفل تم تكريم كل من ساهم في إنجاح النادي الموسمي من ضباط وأفراد الأمن وجميع المدربين المتطوعين في تنفيذ البرامج.

الجدير بالذكر أن النادي الموسمي بإصلاحية الرياض يقام سنوياً وقد بدأ أنشطته في بداية شهر رمضان المبارك وتنوعت البرامج بين ثقافية ورياضية وفنية ودورات تدريبية في تطوير الذات وفن التواصل مع الآخرين وحل المشكلات بطرق إبداعية، كما نفذت دورة للنزلاء في صيانة الهواتف الذكية والحاسب الآلي بما يجعلهم مهيئين للعمل في هذا المجال.

وتم عقد ورش عمل مع النزلاء في المجال الوظيفي وكيفية إنشاء الفكرة التجارية وطريقة الحصول على الدعم من رجال الأعمال، كما تم دعوة مستشارين تربوين من قبل إدارة النادي وذلك للجلوس مع النزلاء للاستماع إلى مشكلاتهم وتوجيهم نحو السلوي السوي الإيجابي وتحقيق التوافق الصحي والنفسي للنزلاء.