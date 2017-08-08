نيمار يستجم على شواطئ فرنسا بعد انتقاله لباريس سان جرمان - صحيفة صدى الالكترونية

باريس(صدى):

استغل النجم البرازيلي نيمار الوقت قبل وصول بطاقته الدولية للمشاركة مع فريقه الجديد باريس سان جرمان، بالاستجمام على شاطئ سان تروبيه جنوبي فرنسا.

والتقط مصور وكالة ” فرانس برس “، صورا لنيمار برفقة عدد من أصدقائه، بعد أيام من انتقاله من برشلونة الإسباني في أغلى صفقة كرة قدم في العالم تقدر بـ 222 مليون يورو.

وأمضى نيمار، 5 ساعات على شاطئ ” لا باغاتيل ” قبل أن يستقل قاربا مطاطيا مع 7 من أصدقائه ومرافقيه، وسار خلفهم قارب آخر يحمل 10 آخرين.

وقدم سان جرمان نجمه الجديد إلى الجمهور السبت، قبيل المباراة الأولى له في الدوري التي فاز فيها على إميان 2-صفر، وشاهدها نيمار من المدرجات لتأخر وصول بطاقته.