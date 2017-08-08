نيمار يستجم على شواطئ فرنسا بعد انتقاله لباريس سان جرمان - صحيفة صدى الالكترونية

نيمار يستجم على شواطئ فرنسا بعد انتقاله لباريس سان جرمان
استغل النجم البرازيلي نيمار الوقت قبل وصول بطاقته الدولية للمشاركة مع فريقه الجديد باريس سان جرمان، بالاستجمام على شاطئ سان تروبيه جنوبي فرنسا.
والتقط مصور وكالة ” فرانس برس “، صورا لنيمار برفقة عدد من أصدقائه، بعد أيام من انتقاله من برشلونة الإسباني في أغلى صفقة كرة قدم في العالم تقدر بـ 222 مليون يورو.
وأمضى نيمار، 5 ساعات على شاطئ ” لا باغاتيل ” قبل أن يستقل قاربا مطاطيا مع 7 من أصدقائه ومرافقيه، وسار خلفهم قارب آخر يحمل 10 آخرين.
وقدم سان جرمان نجمه الجديد إلى الجمهور السبت، قبيل المباراة الأولى له في الدوري التي فاز فيها على إميان 2-صفر، وشاهدها نيمار من المدرجات لتأخر وصول بطاقته.
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