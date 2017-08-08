مصرع طيار إسرائيلي وإصابة آخر إثر تحطم مروحية عسكرية‎ - صحيفة صدى الالكترونية

القدس(صدى):

قُتل طيار إسرائيلي، وأصيب آخر بجروح خطيرة، إثر تحطم مروحية من نوع ” أباتشي “، تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، داخل قاعدة ” ريمون ” العسكرية في منطقة النقب.

ووقع الحادث في وقت مبكر من مساء أمس الاثنين، إلا أن الرقابة العسكرية الإسرائيلية حظرت نشر أي معلومات بشأنه، بحسب وكالات أنباء عالمية.

ونقلت صحيفة ” هآرتس ” الإسرائيلية عبر موقعها الإلكتروني، عن متحدث عسكري لم تسمّه، قوله إن ” القتيل في حادث تحطم المروحية ضابط احتياط بالجيش وكان معه ضابط آخر أصيب بجروح خطيرة “.

وأشار المتحدث إلى أنه “تم وقف جميع الطلعات الجوية من وإلى القاعدة، وفتح تحقيق بالحادث”.

بدوره، أفاد موقع صحيفة “يديعوت أحرنوت” الإسرائيلية بأن “القتيل ضابط برتبة رائد في جيش الاحتياط، أما المصاب فهو برتبة ملازم، وقد كانا في دورة تدريبية للملاحة الجوية”.