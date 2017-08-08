بالفيديو.. حاج عراقي يشكر أمير الحدود الشمالية على الاستقبال الراقي - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر حديثا وديا بين أمير منطقة الحدود الشمالية فيصل بن خالد بن سلطان وبين أحد الحجاج العراقيين الذين قدموا إلى المملكة عبر منفذ عرعر، حيث شكر الحاج العراقي الأمير على حسن الاستقبال ليؤكد له الأمير فيصل أن هذا واجب.

وأظهر الفيديو، الحاج العراقي وهو يتوجه بالشكر لأمير الحدود الشمالية على الاحترام وحسن الاستقبال والتعامل الراقي مع الحجاج، ليرد عليه الأمير فيصل بن خالد: ” هذا واجب، خدمة الإسلام والمسلمين، وأنا خادم لهذا البلد “.