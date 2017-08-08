رجل إطفاء " محتال " يشعل الحرائق ليخمدها في إيطاليا - صحيفة صدى الالكترونية

روما(صدى):

اعتقلت الشرطة الإيطالية، رجل إطفاء متطوعا من صقلية، كان يشعل الحرائق ويبلغ عنها، لكسب المال مقابل الاستجابة والمشاركة في إطفاء تلك الحرائق.

وحققت شرطة صقلية مع 15 شخصا قرب بلدة راجوزا الجنوبية الشرقية، تعتقد أنهم تآمروا لإشعال حرائق أو الإبلاغ عن حرائق وهمية، لكي يضمنوا الحصول على مقابل نقدي يبلغ 10 يورو في الساعة مقابل تعاملهم مع الطوارئ.

وقالت الشرطة في بيان إن المجموعة أثارت الشكوك بعدما استجابت لنحو 120 حادثا، مقارنة مع 40 حادثا تعاملت معها مجموعات أخرى في الفترة الزمنية نفسها.

وأضافت الشرطة أن زعيم العصابة فقط يعتبر خطيرا بدرجة تبرر وضعه رهن الإقامة الجبرية، لأنه استمر بإشعال الحرائق بعدما توقف الآخرون.

وبالتواطؤ مع آخرين، قام المتهم بمغادرة وحدة الإطفاء في سيارته وأشعل الحرائق أو أبلغ عن حرائق وهمية، ثم عاد وانتظر للاتصال به للتعامل معها.

وقال البيان: “أظهر قدرات إجرامية خطرة ولم يخش عواقب تصرفاته”، وأضاف أن المحققين سجلوا محادثات خاصة دارت بين المشتبه بهم.

وتابع البيان: “في إحدى المرات وصل المذكور إلى حد القول إنه يريد تفجير قنبلة ليحصل على المال المتاح”.

واستخدم المتآمرون هواتفهم الخاصة للإبلاغ عن طوارئ وهمية، أو استعانوا بأفراد من عائلاتهم أو أصدقاء.

وتتعرض مساحات واسعة من إيطاليا لدرجات حرارة مرتفعة وموجة جفاف طويلة، لكن السلطات قالت إن حرائق الغابات في بعض المناطق كانت متعمدة.

وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ، الاثنين، لمواجهة الجفاف في منطقتي أومبريا ولاتسيو وسط البلاد، كما عثر على امرأتين قتلتهما حرائق الغابات قرب تيفولي على بعد نحو 30 كيلومترا شرقي العاصمة روما.