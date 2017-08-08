عاصفة استوائية تتجه نحو شبه جزيرة يوكاتان بالمكسيك - صحيفة صدى الالكترونية

مكسيكو(صدى):

أعلن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أن العاصفة الاستوائية ” فرانكلين ” تتحرك بقوة باتجاه المناطق السياحية الواقعة على امتداد ساحل المكسيك في الكاريبي ومن المرجح أن تضرب شبه جزيرة يوكاتان .

وأوضح المركز أن العاصفة فرانكلين التي تشكلت يوم الأحد تبعد 249 كيلومترا شرقي مدينة شيتومال المكسيكية القريبة من الحدود مع دولة بليز وتقترب من الوصول إلى اليابسة بسرعة 21 كيلومترا في الساعة.

وتصاحب فرانكلين رياح تصل سرعتها إلى 97 كيلومترا في الساعة ومن المتوقع أن تواصل التحرك غربا باتجاه الشمال الغربي خلال اليومين القادمين.