الاتحاد الأردني: تصرفات الفيصلي في نهائي البطولة العربية مرفوضة - صحيفة صدى الالكترونية

عمان(صدى):

أعرب الاتحاد الأردني لكرة القدم، أمس الإثنين، عن أسفه لـ” الأحداث الخارجة عن النص ” التي شهدتها المباراة النهائية للبطولة العربية للأندية التي أقيمت بمصر بين فريقي الفيصلي الأردني والترجي الرياضي التونسي.

وشهدت المباراة النهائية للبطولة أحداثًا مؤسفة من جانب لاعبي وإداري والجهاز الفني للفيصلي الأردني حيث قاموا بالتعدي على حكم المباراة المصري إبراهيم نور الدين أثناء وبعد اللقاء، اعتراضًا على هدف الفوز الذي سجله الفريق التونسي.

وأكد الاتحاد خلال بيانه، ” الأحداث الخارجة عن النص التي أعقبت المباراة النهائية للبطولة العربية وتداعياتها، لا تمت بصلة للأخلاق والعادات الأصيلة، كما أننا على تواصل مع الاتحاد العربي للوقوف على كل التفاصيل التي حدثت عقب نهاية المباراة، وهي تصرفات مرفوضة وغير مقبولة مهما كانت المبررات “.

وأثنى الاتحاد في بيانه على النجاحات التي تحققت للكرة الأردنية بفضل قيادة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، قائلًا ” النجاحات التي تتحق للكرة الأردنية بفضل القيادة الحكيمة للملك عبد الله الثاني بن الحسين والهادفة إلى تعزيز التفاعل الإيجابي بين الشباب العربي، حيث تجسد ذلك بحرص الاتحاد الأردني على المشاركة بالبطولة العربية التي أقيمت في مصر “.