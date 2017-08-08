كوريا الشمالية: مستعدون لتلقين أمريكا " درسًا قاسيًا " - صحيفة صدى الالكترونية

مانيلا(صدى):

أعرب وزير خارجية كوريا الشمالية ري يونغ هو، مساء أمس الإثنين، عن استعداد بلاده ” لتلقين الولايات المتحدة درسًا قاسيًا “، موضحا أن برامج أسلحتها النووية وصواريخها البالستية ليست ” موضعا للتفاوض “.

وأوضح الوزير الكوري الشمالي، في بيان بعد إلغائه مؤتمرًا صحفيًا كان من المزمع أن يعقده في إطار اجتماعات رابطة دول جنوب شرق آسيا بالعاصمة الفلبينية مانيلا، أن ” كوريا الشمالية لن تسمح تحت أي ظرف كان، بجعل أسلحتها النووية وصواريخها البالستية موضعًا للتفاوض “.

وأكد أن “كوريا الشمالية لا تنوي استخدام أسلحتها النووية ضد أي بلد باستثناء الولايات المتحدة.. في حال مشاركة أي بلد في أعمال الولايات المتحدة ضد كوريا الشمالية فإن الخطة السابقة ستتغير”.

وتابع: ” كوريا الشمالية مستعدة لتلقين الولايات المتحدة درسًا قاسيًا عبر قوتها النووية الاستراتيجية “.