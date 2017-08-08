مدرب برشلونة: جاهزون لريال مدريد - صحيفة صدى الالكترونية

مدريد(صدى):

أكد إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة، أن فريقه يمتلك روح البطولة وجاهز لمواجهة ريال مدريد في بطولة كأس السوبر الإسباني لكرة القدم الأسبوع المقبل.

وأضاف فالفيردي، في مؤتمر صحفي أمس الإثنين، “يوم الأحد المقبل ستدق ساعة الحقيقة ضد ريال مدريد، السوبر بطولة رسمية وهدفنا تحقيقها.. أشعر بالرضا التام على فترة الإعداد الخاصة باللاعبين، ففريقي يمتلك روح البطولة وهذا ما كان ينقصنا”.

وأوضح “مدريد خصم قوي ولكن نحن جاهزين للمنافسة على السوبر، وسنرى إن كان بإمكاننا تحقيق ذلك أم لا”.

وعن رحيل البرازيلي نيمار دا سيلفا عن صفوف الفريق الكتالوني، قال فالفيردي “قلت سابقاً بأنه كان لاعبًا رائعاً في برشلونة، الآن رحل عن الفريق، لنفكر في المستقبل”.

وسيقام ذهاب كأس السوبر الإسباني بين فريقي برشلونة وريال مدريد على ملعب “كامب نو” يوم الأحد المقبل، وبعدها بأربعة أيام ستقام مباراة الإياب على ملعب “سانتياغو بيرنابيو”.