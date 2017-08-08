أمريكا تطلب تحقيقا في " انتهاكات حزب الله " - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

طلبت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، أمس الاثنين، من قوات حفظ السلام الدولية في جنوب لبنان، توسيع مهامها والتحقيق في انتهاكات منسوبة لميليشيات حزب الله.

ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمن على تمديد مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، في 30 أغسطس مبدئيا، وقالت هايلي إنها سوف تسعى لإجراء “تحسينات ملحوظة” على تفويض اليونيفيل.

ومؤخرا أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس مجلس الأمن، أنه ينوي النظر في سبل تعزيز اليونيفيل لجهودها “فيما يتعلق بالوجود غير الشرعي لأفراد مسلحين وأسلحة أو بنية تحتية داخل منطقة عملياتها”.

وقالت هيلي في بيان: “نشارك الأمين العام رغبته القوية لتحسين جهود اليونيفيل من أجل منع انتشار الأسلحة غير الشرعية في جنوب لبنان. هذه الأسلحة، التي هي بمعظمها في يد إرهابيي حزب الله، تهدد أمن واستقرار المنطقة”.

وتابعت: “على اليونيفيل أن تعزز قدراتها والتزامها بالتحقيق في هذه الانتهاكات والإبلاغ عنها”.