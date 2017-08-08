نادي أحد يعقد جمعيته العمومية العادية - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

عقدت مساء أمس الاثنين، الجمعية العمومية العادية لنادي أحد في مقر النادي الجديد بالدعيثة، وذلك برئاسة رئيس مجلس إدارة النادي سعود الحربي وحضور أعضاء الجمعية ومندوبي مكتب هيئة الرياضة بالمدينة المنورة أحمد الشريف ومرزوق الحربي وممثلي شؤون الاندية بالهيئة العامة للرياضة سعد الرويس وعثمان الحسين.

وبدأ الاجتماع بكلمة لرئيس النادي استعرض فيها إنجازات النادي التي تحققت الموسم الرياضي الماضي في كافة الألعاب والأنشطة التي أقيمت في النادي، ثم أعلن أمين عام النادي المهندس سلامة اللهيبي ميزانية النادي للموسم الرياضي 1437-1438.

وتم خلال الجمعية استعراض كافة إنجازات النادي ونشاطاته خلال الموسم الرياضي الماضي ومناقشة تقرير نشاط النادي للموسم الرياضي 1437-1438 والتقرير المالي لأمين الصندوق والحساب الختامي للفترة من 1 مايو 2016 حتى 31 مايو 2017 وإعلان الميزانية المقترحة للنادي للفترة من 1 يونيو 2017 إلى 30 يونيو 2018.

وأشاد الحضور بجهود مجلس الإدارة للتحضير للموسم الجديد وما يقوم به منسوبي النادي على مختلف الأصعدة للظهور بمشاركة مشرفة للنادي في دوري جميل.