" أكوا باور " والمصرية لنقل الكهرباء يوقعان 3 اتفاقيات لشراء طاقة شمسية لأسوان - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

وقعت في العاصمة المصرية القاهرة، أمس الاثنين، ثلاث اتفاقيات لشراء الطاقة لمشروعات الطاقة الشمسية قدرة 120 ميجاوات ببرنامج تعريفة التغذية بنبان بمحافظة أسوان المصرية، بحضور رئيس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر، مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية عميد السلك الدبلوماسي العربي أحمد عبد العزيز قطان، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري الدكتور محمد شاكر، ورئيس مجلس إدارة شركة ” أكوا باور ” محمد بن عبدالله أبو نيان.

وأوضح وزير الكهرباء المصري في تصريح له أن توقيع اتفاقيات شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة ” أكوا باور “، بهدف المشاركة في تطوير وتمويل وبناء وتملك وتشغيل ثلاثة مشروعات محطات شمسية كهروضوئية بقدرة 120 ميجاوات، في منطقة بنبان شمال مدينة أسوان، ضمن برنامج تعريفة التغذية بالمرحلة الثانية.

وأضاف أن توقيع الاتفاقية مع شركة ” أكوا باور ” يأتي في إطار سعي قطاع الكهرباء للاستفادة من التقنيات الحديثة في إنتاج الطاقة الكهربائية لتلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية للوفاء بمتطلبات التنمية في مصر.